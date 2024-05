Flamengo perde para o Palestino e se complica na Libertadores

O Flamengo perdeu por 1 a o para o Palestino, nesta terça-feira, em Coquimbo, no Chile, pela Libertadores. O jogo valeu pela quarta rodada do Grupo E da competição. Com o resultado, o Rubro-Negro caiu para a terceira posição da chave, com quatro pontos, dois a menos que o adversário, que saltou para o segundo posto, com seis. O líder é o Bolivar, que tem nove em três jogos e enfrenta o Millonários nesta quarta (8). O gol da partida foi de Cornejo, no segundo tempo.

Os comandados de Tite voltam a campo sábado (11), contra o Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro. Já o Palestino encara o Millonários, na próxima terça (14), pela Libertadores.

Flamengo mal no primeiro tempo

Por conta da forte chuva, o jogo começou em ritmo mais lento. Sendo assim, nenhum dos dois times levaram perigo até perto dos 30 minutos. Aos 27, contudo, aconteceu o lance mais agudo da primeira etapa. Cebolinha recuou mal, Martinez pegou a bola na área e obrigou Rossi a fazer uma bela defesa. No rebote Viña mandou para a lateral.

Após o lance, o Flamengo conseguiu levar perigo em chutes de fora da área. No mais perigoso deles, aos 34, Allan passou para Cebolinha e, de fora da área, ele fintou o adversário, chutou e Rigamonte defendeu com muita dificuldade.

Segundo Tempo

O Flamengo, em resumo, voltou melhor no início do segundo tempo. Pressionando o Palestino, dessa forma, criou duas grandes chances desperdiçadas por Bruno Henrique. Na primeira, aos 8, ele bateu cruzado e Rigamonte mandou para escanteio. Três minutos depois, ademais, ele pegou sobra de chute de De La Cruz e errou o alvo quase na pequena área.

Tamanha superioridade, entretanto, sofreu um duro castigo aos 18 minutos. Após cobrança de escanteio, Léo Pereira afastou e Conejo, sozinho na entrada da área, acertou uma bomba no ângulo. O Flamengo reagiu e, aos 25, Luiz Araújo, que acabara de entrar, acertou a trave. Após esse lance, contudo, desorganizado em campo, o Rubro-Negro só levou algum perigo em cabeçada de Gabigol, para fora.

PALESTINO 1 X 0 FLAMENGO

Libertadores-2024 – Quarta rodada do Grupo E

Data: 07/05/2024

Local: Estádio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso, em Coquimbo (CHL)

PALESTINO: Cesar Rigamonti; Benjamín Rojas (Ceza, 37’/2ºT), Iván Román, Cristián Suárez e Dilan Zúñiga; Linares, Ariel Martínez (Abrigo, 28’/2ºT), Dávilla (Cornejo, 12’/2ºT) e Carrasco (Palacio, 28’/2ºT); Benítez (Fuentes, 37’2ºT e Marabel. Técnico: Pablo Sánchez

FLAMENGO: Rossi, Wesley (Varela, 30’/2ºT), Fabrício Bruno, Léo Pereira e Viña (Ayrton Lucas, 30’/2ºT); Allan (Gabigol, 21’/2ºT), De la Cruz e Gérson; Bruno Henrique (Luiz Araújo, 21’/2ºT), Pedro e Cebolinha. Técnico: Tite

Gols: Cornejo, 18’/2ºT (1-0)

Árbitro: Esteban Ostojich (URU)

Assistentes: Nicolás Tarán (URU) e Martín Soppi (URU)

VAR: Andrés Cunha (URU)

Cartão Amarelo: Wesley, Gerson (FLA); Linares, Benjamin Rojas (PAL)

Cartão Vermelho: –

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Flamengo perde para o Palestino e se complica na Libertadores apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.