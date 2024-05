O Cruzeiro conseguiu sua primeira vitória na Copa Sul-Americana 2024, e o atacante Arthur Gomes celebrou o resultado. Após a partida, afinal, o camisa 11, que marcou um dos gols sobre o Alianza (COL), disse que o grupo entrou pressionado.

“Saímos muito felizes pela primeira vitória na Sul-Americana. Nosso objetivo é vencer todos os jogos e precisávamos muito desse resultado. Agora é focar nos próximos jogos para conquistar os três pontos e seguir em busca da classificação”, disse Arthur Gomes.

No primeiro turno, o Cruzeiro empatou com os colombianos por 3 a 3 no Mineirão depois de estar vencendo por 3 a 0. Para Arthur Gomes, aliás, o jogo seria difícil, justamente pela motivação do Alianza.

“A chave para a vitória foi nossa disposição e concentração do primeiro ao último minuto. Sabíamos que seria um jogo contra uma equipe muito motivada, vimos isso na nossa casa. Sabíamos que seria um jogo difícil, mas estávamos concentrados pelo resultado”, completou.

Com seis pontos, o Cruzeiro está em segundo no Grupo B, mas pode terminar a rodada na terceira colocação. A vitória, porém, deixa o Cabuloso muito vivo na briga pela classificação para o mata-mata.

O post Arthur Gomes celebra vitória do Cruzeiro: ‘Precisávamos do resultado’ apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.