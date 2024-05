Torcida do Flamengo hostiliza Tite no Chile após derrota

O Flamengo mais uma vez desapontou seus adeptos na CONMEBOL Libertadores. Desta vez, nesta terça-feira (7), a equipe carioca perdeu por 1 a 0 pelo Palestino, no Chile, e caiu para o terceiro lugar no grupo, restando dois jogos para o fim. Além disso, o técnico Tite foi alvo de protestos.

Ao deixar o campo no estádio em Coquimbo, no Chile, o treinador foi alvo de xingamentos. “Ei, Tite, vai tomar no c***”, gritavam os torcedores.

Tite prega respeito à torcida

Enquanto caminhava em direção ao vestiário, Tite ainda foi surpreendido por um saco parecido com o de pipoca sendo arremessado ao seu lado. Por pouco o objeto não atingiu o técnico. Durante a coletiva, o treinador falou diretamente para os torcedores.

“Tenho dito isso repetidamente e vou continuar. Em primeiro lugar, é importante respeitar os torcedores. Eles estão tristes, e eu respeito isso. Cabe a mim, à comissão técnica e aos jogadores reverter essa situação. Precisamos respeitar os sentimentos e as manifestações. Tenho total consciência desse respeito”, comentou.

Os cariocas, por fim, se preparam para o confronto contra o Corinthians, no sábado (11), no Maracanã, pelo Brasileirão. Na Libertadores, afinal, enfrentam o Bolívar, no dia 15, também no Rio de Janeiro.

