Thiago Silva deve reestrear pelo Fluminense diante do Palmeiras; entenda

O Fluminense anunciou nesta terça-feira (7) o retorno de um dos ídolos da torcida, o zagueiro Thiago Silva, que assinou contrato até junho de 2026. Durante a live com o defensor, o presidente Mário Bittencourt falou sobre a reestreia do defensor. Vale lembrar que só poderá estar em campo após o dia 10 de julho, quando abre a janela de transferências.

Dessa forma, o Tricolor terá que aguardar essa data para que possa regularizá-lo. De olho no calendário, o primeiro jogo dos comandados de Fernando Diniz após a chegada do defensor será diante do Palmeiras, dia 17 de julho, uma quarta-feira, pela 19ª rodada. Assim, essa poderá ser a partida que marcará a segunda passagem do jogador pelo Tricolor de Laranjeiras.

Como aconteceu com a chegada de Marcelo, o Fluminense realizou mais um sonho de repatriar um ídolo da torcida e um jogador com muita identificação. Nesse sentido, Thiago Silva volta após dezesseis temporadas, depois de muito destaque no futebol europeu e na Seleção Brasileira.

Monstro de volta

O defensor vai desembarcar no Rio de Janeiro para se juntar ao elenco comandado em cerca de um mês, no início de junho. Antes disso, irá resolver os trâmites de sua mudança, visto que sua esposa e filhos ficarão na Inglaterra por um período. Ainda não há uma data específica para a festa no Aeroporto e a apresentação, visto que ele ainda tem compromissos a cumprir com o Chelsea.

O jogador chega para um setor que tem enfrentado problemas na temporada depois de deixar o Chelsea, da Inglaterra. Desde a saída de Nino para o Zenit, da Rússia, a defesa tricolor tem pecado nas jogadas aéreas e na saída de bola. Fernando Diniz chegou a optar por improvisar ora André, ora Martinelli, no setor, porém não surtiu o efeito esperado.

