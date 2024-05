Girona se aproxima da contratação do atacante Luciano Rodríguez

Figura cobiçada no mercado de transferências, o avante uruguaio Luciano Rodríguez deve ter a Europa como seu próximo destino. Ao menos, de acordo com as últimas informações do jornalista César Luis Merlo.

Merlo relatou que o Girona avançou consideravelmente nas tratativas para adquirir os direitos do jogador de 20 anos que pertence ao Liverpool (Uruguai). Para isso, a transação ocorreria no valor de 15 milhões de dólares (R$ 75,9 milhões) onde os espanhois ficam com 70% dos direitos econômicos de Luciano.

Em relação as diferentes partes envolvidas nas conversas, o que se aponta é que Girona e Luciano Rodríguez já estão alinhados para que o negócio aconteça em vínculo com duração de cinco anos. Todavia, existem detalhes para acerto entre o clube que disputa LALIGA e a representação de Montevidéu.

Um dos pontos que traz poder de barganha para o clube radicado na Catalunha, além do grande ciclo de 2023/2024, é a disputa da Liga dos Campeões da Europa na próxima temporada. Com quatro rodadas restantes no Espanhol, o Girona tem 74 pontos ganhos, 13 a mais do que o primeiro time fora da zona de Champions, o Athletic Bilbao.

Caso o atual cenário não se modifique, um número considerável de clubes importantes na América do Sul terão seus planos recentes frustrados. Isso porque, nos últimos meses, pelo menos três clubes foram mencionados como tendo interesse no atacante que atua pelos lados do campo. São os casos de Palmeiras, River Plate e Vasco.

2023, o ano de Luciano

Apesar da ainda pouca idade, Luciano Rodríguez passou por Bella Vista e Progreso (ambos do futebol uruguaio) antes de chegar e se destacar no Liverpool. E foi logo em seu primeiro ano no novo clube que ele viveu uma temporada com dois grandes (e inéditos) feitos. Pela seleção de base, ele conquistou o Mundial Sub-20, no ano passado. Também em 2023, ele integrou o elenco na conquista de taça inédita para o clube da capital do país: a do Campeonato Uruguaio.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Girona se aproxima da contratação do atacante Luciano Rodríguez apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.