O Consórcio composto pela dupla Fla-Flu está perto de vencer a licitação do Maracanã. Nesta quarta-feira (8), o Governo do Estado abriu as propostas financeiras dos dois concorrentes – o outro Consórcio conta com Vasco e WTorre -, em cerimônia na Casa Civil.

A maior proposta foi exatamente da dupla Fla-Flu: R$ 20.060.864,12 por ano, contra R$ 20.000.777,28 do Marcanã Para Todos, de Vasco e WTorre. Com isso, Flamengo e Fluminense ficaram com 125 pontos nesta etapa, contra 115 dos rivais.

Como já tinha 115 pontos pela proposta técnica, a dupla chega, então, a 240 pontos contra 200. Dessa forma, o Diário Oficial deverá oficializar nos próximos dias a dupla Fla-Flu como vencedor pelos próximos 20 anos.

Pelo acordo feito entre os clubes, o Flamengo ficará com 65% das receitas e despesas do estádio, enquanto o Fluminense, assim, arcará com 35%. Vasco e a WTorre não reconhecem o resultado, já que entendem que o processo foi direcionado para que a dupla rival saísse, dessa forma, vencedora.

LEIA MAIS: Palmeiras vai doar toda renda do jogo contra o Athletico para o RS

Vice-presidente geral e jurídico do Flamengo, Rodrigo Dunshee comemorou a vitória e afirmou que a mesma foi “inquestionável”.

“O consórcio vai fazer grandes coisas no Maracanã que não podia fazer antes com risco de perder seis meses depois. Agora são 20 anos. A vitória foi inquestionável em dois quesitos, técnica e preço. Se você ganha na técnica e no preço, quem vai falar o quê?”, afirmou.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Maracanã: Consórcio Fla-Flu tem proposta maior que a do Vasco e deve vencer apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.