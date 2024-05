Cruzeiro se posiciona sobre pausa no Brasileirão: ‘Nós estamos conversando de não parar’

O novo gestor da SAF do Cruzeiro, o empresário Pedro Lourenço, mostrou-se contrário à ideia de pausar o Campeonato Brasileiro, em função da calamidade pública no Rio Grande do Sul. Inicialmente, a diretoria celeste não é a favor de paralisar o torneio nacional neste momento.

“Nós estamos conversando de não parar. Vamos continuar jogando”, afirmou Pedro Lourenço, em entrevista ao jornal “O Tempo”.

Ele esclareceu ainda que reforça a ideia por não ter nenhum compromisso com clubes gaúchos nas próximas rodadas.

Aliás, na última terça-feira (7), a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) suspendeu todos os jogos que envolvem clubes gaúchos, seja como mandante ou visitante. A determinação é válida para todas as competições organizadas pela entidade, em todas as divisões.

