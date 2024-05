Atalanta x Olympique de Marselha: escalações e onde assistir

A final da Liga Europa será definida nesta quinta-feira (9). Atalanta e Olympique de Marselha se enfrentam às 16h (de Brasília), no Gewiss Stadium, em Bérgamo, para definir quem avança para a grande decisão. Após o resultado de 1 a 1 na primeira partida, um novo empate leva a partida para a prorrogação e, consequentemente, para os pênaltis. Do outro lado da chave, Bayer Leverkusen e Roma disputam a outra vaga em simultâneo ao jogo na Itália.

Como chega a Atalanta

Com a possibilidade de jogar em casa, os italianos contam com um retorno importante para a partida decisiva. Além disso, Isak Hien volta ao time após cumprir suspensão no primeiro duelo, em Marselha.

No entanto, Emil Holm e Rafael Tolói, lesionados, seguem como desfalques para o técnico Gasperini.

Como chega o Olympique de Marselha

Por outro lado, o clube francês não conseguiu abrir vantagem em casa e terá que vencer o duelo em Bérgamo para ir à final da Liga Europa. Contudo, a equipe visitante também terá retornos importantes para esta quinta-feira. Após cumprir suspensão no primeiro duelo, Samuel Giot pode voltar ao time.

Mas, apesar da volta do zagueiro, o técnico Jean-Louis Gasset segue com uma grande lista de desfalques. Dessa maneira, Quentin Merlin, Ismaïla Sarr, Bamo Meite e Valentin Rongier, machucados, estão fora da partida.

Atalanta x Olympique de Marselha

Semifinal da Liga Europa – (jogo de volta)

Data e horário: quinta-feira, 09/05/2024, às 16h (de Brasília)

Local: Gewiss Stadium, em Bérgamo (ITA)

Atalanta: Juan Musso; Giorgio Scalvini, Berat Djimsiti e Isak Hien; Éderson, Marten de Roon, Davide Zappacosta e Matteo Ruggeri; Charles De Ketelaere, Teun Koopmeiners e Gianluca Scamacca. Técnico: Gian Piero Gasperini.

Olympique de Marselha: Pau López; Jonathan Clauss (Samuel Gigot), Chancel Mbemba, Leonardo Balerdi, Michael Murillo e Luís Henrique; Geoffrey Kondogbia, Jordan Veretout e Amine Harit; Pierre-Emerick Aubameyang e Ismaïla Sarr. Técnico: Jean-Louis Gasset.

Árbitro: Jesús Gil Manzano (ESP)

VAR: Juan Martínez Munuera (ESP)

Onde assistir: ESPN e Star+

