Nesta quarta-feira (8), o atacante Luis Suárez usou a rede social para mostrar apoio ao Rio Grande do Sul. Na temporada 2023, o uruguaio defendeu as cores do Grêmio. Atualmente, ele veste a camisa do Inter Miami-EUA.

“Ultimamente tenho postado da difícil situação que as pessoas estão vivendo em Porto Alegre, de todas as pessoas que estão ajudando, de muitas que estão salvando vidas, de muitas que perderam suas casas, que perderam a vida. A verdade é que é uma situação muito difícil, estou tentando ajudar aqui à distância, estamos com alguns amigos, o pessoal do clube, conversando para tentar ajudar o maior número de pessoas possível. Então queria mandar um grande abraço a todos e enviar a todo o povo do Rio Grande suas muitas forças para esse momento difícil” declarou o jogador.

Ligado ao povo gaúcho, Suárez tem acompanhado e postado conteúdo sobre o estado de calamidade desde a última sexta-feira.

A esposa de Suárez, Sofi Balbi, também atualiza a sua conta na rede social com informações e ajuda na campanha de reconstrução do estado.

Passagem de Suárez no Grêmio

Contratado de forma surpreendente, o uruguaio atuou com a camisa do Grêmio na temporada 2023. Apesar das dificuldades físicas em acompanhar o calendário brasileiro, ele marcou gols importantes e fez jogos épicos. Um dos momentos mais lembrados, por exemplo, é a vitória por 4 a 3 contra o Botafogo.

No total, Suárez participou de 54 jogos, anotou 29 gols, deu 17 assistências e conquistou a Recopa Gaúcha e o Campeonato Gaúcho.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Suárez manifesta apoio ao Rio Grande do Sul apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.