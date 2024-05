Bayer Leverkusen x Roma: escalações e onde assistir

A final da Liga Europa será definida nesta quinta-feira (9). Bayer Leverkusen e Roma se enfrentam às 16h (de Brasília), na BayArena, para definir quem avança para a grande decisão. Após um tropeço em casa no primeiro encontro, os italianos precisam vencer por três gols de diferença para chegar à final. No entanto, um triunfo da Roma por dois gols leva o jogo para a prorrogação e, consequentemente, para os pênaltis. Do outro lado da chave, Atalanta e Olympique de Marselha disputam a outra vaga em simultâneo ao jogo na Alemanha.

Como chega o Bayer Leverkusen

Invicto há 48 partidas, os atuais campeões da Alemanha fazem uma temporada histórica e seguem em busca da tríplice coroa. Com a classificação encaminhada após a vitória por 2 a 0, na Itália, o time comandado pelo técnico Xabi Alonso pode até perder por um gol de diferença que estará na final da Liga Europa.

Além disso, no compromisso mais recente, o Leverkusen goleou o Eintracht Frankfurt por 5 a 1 no Campeonato Alemão, mesmo após sagrar-se campeão. Ao mesmo tempo, o técnico Xabi Alonso não terá problemas na escalação e poderá entrar em campo com força máxima.

Como chega a Roma

Por outro lado, a situação da Roma é bem mais complicada. A derrota por 2 a 0, em casa, no jogo de ida, pode ser fatal para uma eliminação. Nesta quinta-feira, o time comandado por De Rossi precisa vencer por ao menos dois gols de diferença uma das melhores equipes da Europa nesta temporada.

Dessa forma, na tentativa de buscar um milagre fora de casa, o técnico De Rossi poupou alguns jogadores no último compromisso da Roma no Campeonato Italiano, no empate contra a Juventus. Porém, a principal dúvida na equipe fica por conta do meia Dybala, que se recupera de um desconforto muscular.

Bayer Leverkusen x Roma

Semifinal da Liga Europa – (jogo de volta)

Data e horário: quinta-feira, 09/05/2024, às 16h (de Brasília)

Local: BayArena, em Leverkusen (ALE)

Bayer Leverkusen: Matej Kovar; Edmond Tapsoba, Jonathan Tah e Piero Hincapie; Jeremie Frimpong, Robert Andrich, Granit Xhaka e Álex Grimaldo; Florian Wirtz e Amine Adli; Patrik Schick. Técnico: Xabi Alonso.

Roma: Mile Svilar; Zeki Celik, Gianluca Mancini, Chris Smalling e Leo Spinazzola; Bryan Cristante, Leo Paredes e Lorenzo Pellegrini; Paulo Dybala, El Shaarawy e Romelu Lukaku. Técnico: De Rossi.

Árbitro: Danny Makkelie (HOL)

VAR: Rob Dieperink (HOL)

Onde assistir: SBT, ESPN e Star+

