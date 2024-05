Repleto de reservas, o Athletico-PR goleou o Rayo Zuliano, em Caracas, na Venezuela, por 5 a 1. O jogo desta quarta-feira (8/5) valeu pela quarta rodada do Grupo E da competição. Com o resultado, o Furacão chegou aos 12 pontos, clássificado com 100% de aproveitamento nos primeiros quatro jogos da competição. Após a partida, o técnico Cuca reconheceu que foi uma noite que beirou a perfeição para a equipe.

“Cnseguimos oportunizar diversos jogadores e gosto disso. De certa forma, é bom quando temos baixas para que isso aconteça. Não adianta trazer, jogar em cima do cansaço e piorar ou lesionar. Tudo que a gente planejou deu certo, saímos com uma grande vitória e primeira posição geral da Sul-Americana. Inegavelmente vai ser importante lá na frente, no mata-mata”, analisou.

Cuca se alegrou com o gol do Rayo

Em seguida, o treinador deu uma declaração tão incomum quanto curiosa. Cuca disse que o gol do adversário o deixou feliz.

“O jogo se torna fácil pelo que se produz em campo. Mas eles procuraram marcar. Lógico, é uma equipe um pouco mais limitada, mas jogam com vontade, velocidade. Fico até feliz porque fizeram o primeiro gol deles. Lutaram muito, é um time jovem, treinador jovem, então pra nós não vai fazer diferença, mas pra eles, sim. As coisas hoje saíram muito bem para nós”, comentou.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Cuca resume goleada do Athletico: ‘Tudo que a gente planejou deu certo’ apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.