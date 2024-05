Betinho Marques:  O pentágono do Galo 

Em Belo Horizonte só se fala do time de Gabriel Milito, o Brasil já está com os “faróis” acesos para o novo Atlético e até os jornais europeus já publicaram matérias sobre este “encantamento” do time da Massa. Capas de sites, jornais e programas esportivos com a foto de Milito já se tornam clichê, aguçando a curiosidade se não haveria mais coisa a dizer sobre o Galo Doido Pois é! Há sim. Desde o nascer do “militismo”, o Atlético atua comprometido com o espírito de organismo, de unidade. Todos participam do momento ofensivo e defensivo, desde o goleiro, e não é discurso, é prática visível nos jogos.

Galo e seus cinco notáveis

Contudo, há nesta base fica visível o “pentágono do Galo”. Os atores principais são: Zaracho, Scarpa, Arana, Paulinho e Hulk. Zaracho, desloca-se entre as linhas, recebe o passe qualificado e joga por dentro, porém, ataca o espaço e, como um raio, várias vezes aparece dentro da área para finalizar e marcar. Nas alas, Scarpa de um lado e Arana do outro dão amplitude para caber mais gente atacando. Por fim, “basta” completar com Hulk e Paulinho, as duas últimas pontas da figura geométrica de cinco lados que dispensam descrições.

Os números

Dos 43 gols do Galo na temporada de 2024, 64% dos tentos são do pentágono criativo. Não bastasse isso, 45% das assistências também pertencem ao setor criativo atleticano. Vejamos:

Gols do Galo em 2024 = 42

Gols do pentágono = 28 ou 65,1%

Assistências do pentágono = 19 ou 44,2%

1⁰ Hulk 7 G + 6 A = 13

2⁰ Paulinho 9 G + 4 A = 13

3⁰ Scarpa 6G + 3 A = 9

4⁰ Arana 3G + 5A = 8

5⁰ Zaracho 3G + 1A = 4

Observação: Teoricamente, poderíamos pensar em 47 participações em gols de 43 feitos somando (G + A). Desta forma, não podemos somar os percentuais, seria um erro matemático, já que, para cada gol um atleta marca e, muitas vezes, no mesmo tento de um outro dá a assistência. A forma correta de avaliar é de maneira separada, ou seja, percentual de gols e assistências.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Betinho Marques: O pentágono do Galo apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.