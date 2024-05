Botafogo vence a LDU e entra na zona de classificação para as oitavas

O Botafogo está mais vivo do que nunca nesta edição da Copa Libertadores. Depois de duas derrotas em sequência, agora, engata o segundo triunfo ao superar a LDU por 2 a 1, nesta quarta-feira (8), no Estádio Nilton Santos, pela quarta rodada do Grupo D.

O Glorioso tem seis pontos, mesmo número do líder Junior Barranquilla, que o supera no saldo de gols. O Alvinegro decide se vai às oitavas de final em dois compromissos fora de casa: Universitario, no Peru, e o próprio adversário colombiano, em Barranquilla.

Já a LDU fica atrás, com quatro, despencando para a lanterna da chave mais embolada desta edição da Libertadores. Os equatorianos têm o Junior e Universitario, ambas em casa, na altitude de Quito.

Demora do VAR e jogo de alternativas

O Botafogo chegou a ter mais de 70% de posse de bola nos primeiros minutos, afinal, precisava fazer o resultado. Logo de cara, Júnior Santos perdeu uma chance clara, na cara de Domínguez. A LDU foi se acomodando em campo até conseguir marcar, porém, o VAR, depois de quase dez minutos de resenha, anulou o lance. A resposta dos alvinegros foi com Luiz Henrique centrando para Hugo abrir o placar. Mas o Glorioso recuou demais e, além de perder contra-ataques, chamou os equatorianos. Estrada, de cabeça, deixou tudo igual.

Botafogo reencontra o caminho do gol

Mais uma vez, o dedo de Artur Jorge entrou em cena. Ele tirou Jeffinho e lançou Romero, meia que achou um passe primoroso para Júnior Santos, artilheiro da Libertadores, desempatar. Antes, o Botafogo encontrava dificuldades diante de uma LDU que se propôs a cair no chão e fazer cera. O time da casa, na sequência, soube administrar a sua vantagem.

BOTAFOGO 2×1 LDU

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Data e hora: 8/4/2024, às 21h30 (de Brasília)

Gols: Hugo, 31’/1ºT (1-0); Estrada, 49’/1ºT (1-1); Júnior Santos, 23’/2ºT (2-1)

BOTAFOGO: John, Suárez, Halter, Bastos e Hugo; Barbosa (Gregore, 22’/2ºT) e Freitas; Luiz Henrique (Hernández, 22’/2ºT), Jeffinho (Romero, Intervalo), Savarino (Tchê Tchê, 41’/2ºT) e Júnior Santos. Técnico: Artur Jorge

LDU: Domínguez; Quintero, Ade, Rodríguez e Quiñonez; Piovi, Villamil (Azulgaray, 31’/2ºT) e Jhojan Julio (Angulo, 11’/2ºT); Estrada (Charcopa, 16’/2ºT), Estupiñán (Alvarado, 31’/2ºT) e Arce. Técnico: Josep Alcácer.

Árbitro: Darío Herrera (ARG)

Auxiliares: Facundo Rodríguez (ARG) e Ezequiel Brailovsky (ARG)

VAR: Hernán Mastrangelo (ARG)

Cartão Amarelo: Halter, Freitas, Luiz Henrique, Hernández (BOT); Estrada, Domínguez, Piovi (LDU)

Cartão Vermelho:

