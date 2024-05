Na partida que fechou a noite de quarta-feira (8), pela Libertadores, Millonarios e Bolívar duelaram no estádio El Campín, em Bogotá. Com o placar de 1 a 1, o Grupo E tem o clube da Bolívia isolado na ponta, com dez unidades. Na sequência, vem Palestino (seis), Flamengo (quatro) e a representação colombiana, que tem somente dois pontos.

As duas equipes se mantiveram em suas características de construção onde os visitantes optavam pelos passes mais curtos e o Millonarios buscava a velocidade nos lados de campo. Entretanto, fato é que as finalizações não tinham o caráter de real perigo contra os gols de Alvaro Montero e Carlos Lampe.

Na reta final da primeira etapa, os colombianos cresceram de produção e aumentaram sua presença ofensiva. E foi nesse momento que, aos 44 minutos, uma cobrança de escanteio teve Santiago Giordana cabeceando para ótima defesa de Lampe e a trave evitarem o tento. Porém, no rebote, o zagueiro Andrés Llinás, na pequena área, completou pras redes.

Superou as dificuldades

Mesmo em vantagem, os Millos mantiveram a ideia de marcação agressiva na etapa complementar para retomar rapidamente a posse e o mais perto possível da meta adversária. Algo que, inegavelmente, dificultava a forma de jogar do Bolívar na busca por espaços.

Apesar do contexto favorável a quem tinha a dianteira, a bola parada foi ponto de desequilíbrio para os bolivianos chegarem à igualdade. Ramiro Vaca bateu falta no lado esquerdo do ataque e a pelota cruzou toda a área antes de entrar no canto oposto de Montero. Tudo igual aos 22 minutos.

Com o resultado bem mais favorável ao Bolívar, o senso de urgência do Millonarios aumentou bastante. Assim, o confronto ficou bastante aberto onde grandes defesas de Montero e Lampe foram determinantes para sustentar o marcador vigente.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Millonarios e Bolívar se igualam na cidade de Bogotá apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.