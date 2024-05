O Fluminense volta a campo pela Libertadores nesta quinta-feira (09), às 21h (de Brasília). Em Santiago, no Chile, a equipe mede forças com o Colo-Colo. Assim, os torcedores poderão também assistir em telão montado na quadra lateral da sede de Laranjeiras.

Além disso, Resenha do Vitinho faz um show de pagode antes de rolar a bola (início às 20h) e durante o intervalo do jogo. Vale destacar que a entrada será doação de 5 litros de água mineral, que serão destinados às vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul. O acesso será pela entrada da Rua Álvaro Chaves, 41. O clube abre os portões às 19h.

Dessa forma, a sede das Laranjeiras tem um ponto para arrecadar doações para as vítimas das fortes enchentes no Rio Grande do Sul. No local, há coleta de alimentos não perecíveis, água, roupas e agasalhos.

Sendo assim, a iniciativa faz parte de uma com a Ação da Cidadania para ajudar os moradores de várias cidades gaúchas. O Fluminense também divulgou a chave pix para doações em dinheiro: sos@acaodacidadania.org.br e o dirigente pediu a ajuda dos torcedores.

Medidas tricolores

Segundo o presidente Mário Bittencourt, o Fluminense ainda fará uma ação conjunta com o São Paulo e o patrocinador principal, para o jogo de segunda (13), no MorumBIS. Vale lembrar que o telão em Laranjeiras durante os jogos da Libertadores aconteceu com frequência durante a campanha vitoriosa na última edição do torneio.

“Já está começando a ter falta de água e queria pedir para a nossa torcida que a gente possa ajudar o povo do Rio Grande do Sul”, disse Mário na live com Thiago Silva.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Colo-Colo x Fluminense: Laranjeiras terá telão com arrecadação para vítimas do RS apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.