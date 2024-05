Botafogo arrecada doações para vítimas de enchentes no Rio Grande do Sul

O Botafogo iniciou uma campanha para arrecadar doações para as vítimas das enchentes que atingem o Rio Grande do Sul. O clube recebe, então, os donativos em General Severiano e na sede de remo da Lagoa.

O Glorioso, aliás, se posicionou favorável à paralisação do Campeonato Brasileiro, porém, a CBF decidiu manter a competição, suspendendo, por cerca de 20 dias, os compromissos de Internacional, Grêmio e Juventude.

O que doar: água mineral, alimentos não perecíveis e materiais de higiene e limpeza.

Onde doar: General Severiano – Av. Venceslau Brás, 72 – Botafogo; e sede de remo do Botafogo – Av. Epitácio Pessoa, 1561, às margens da Lagoa Rodrigo de Freitas.

O Botafogo recolherá as doações. Em seguida, as levará ao Rio Grande do Sul pela Força Aérea Brasileira (FAB). O clube também faz campanha interna para arrecadação de donativos.

As mortes em decorrência das enchentes já chegam a 107, e mais de 1,4 milhão de pessoas já foram afetadas em Porto Alegre, região metropolitana e cidades do interior gaúcho.

Na últimas horas, o nível do Guaíba, lago que circunda Porto Alegre, caiu 3 centímetros e marcou 5,03m, número ainda muito elevado, segundo especialistas em Hidrografia.

