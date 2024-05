Vasco anuncia Betfair como nova patrocinadora máster; acordo é o maior da história do clube

O Vasco tem um novo patrocinador máster. Nesta quinta-feira, afinal, o Cruz-Maltino oficializou parceira com casa de apostas Betfair, que estampará sua marca na camisa até o fim de 2025. O acordo representa o maior patrocínio da história do clube.

“É uma honra e uma conquista fechar essa parceria, a maior da história do Vasco, com a Betfair. Foram semanas de trabalho intenso para conseguir o melhor pro nosso clube com uma empresa enorme e consolidada. Temos desafios ainda pela frente mas o nosso compromisso de trabalhar sério e duro pelo Vasco continua”, disse Lúcio Barbosa, CEO do Vasco.

Pelo acordo, o Vasco receberá R$ 115 milhões até o fim do contrato, que terá opção de renovação por mais duas temporadas. O Cruz-Maltino, aliás, fica atrás somente de Corinthians, Flamengo e Palmeiras em termos de valores recebidos em patrocínio.

Ao todo, o clube de São Januário ficou mais de 100 dias sem um patrocinador máster. Em janeiro, o Vasco rescindiu contrato com a Pixbet por considerar os valores defasados e foi ao mercado em busca de um novo parceiro.

