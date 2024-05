Fluminense resiste à pressão, vence o Colo Colo e fica perto de se classificar na Libertadores

O campeão fez mais uma vítima. O Fluminense visitou o Colo Colo (CHL) nesta quinta-feira pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores e venceu a equipe de Santiago por 1 a 0. Sem jogar bem, aliás, o Tricolor aproveitou uma das raras chances que teve e balançou as redes com o zagueiro Manoel no Estádio Monumental David Arellano.





Dessa forma, com o resultado, o Fluminense chegou aos oito pontos e lidera o Grupo A da Libertadores 2024. Assim, a classificação para as oitavas de final ficou mais perto e pode ser sacramentada na próxima rodada. O Colo Colo, com quatro pontos, está em terceiro. Cerro Porteño (PAR) e Alianza Lima (PER) completam a chave.

Primeiro tempo

Irreconhecível, o Fluminense foi completamente dominado pelo Colo Colo na etapa inicial. Ao todo, afinal, foram 12 finalizações dos donos da casa contra apenas duas do Tricolor, ambas já nos minutos finais. Acuado, o Flu teve péssima saída de bola e não conseguiu encaixar seu jogo. Dessa forma, o time de Santiago marcou bem, pressionou os comandados de Fernando Diniz e deu muito trabalho. De positivo, se é que teve algo, apenas o goleiro Fábio, que precisou trabalhar bastante na capital chilena. Para piorar, aliás, Douglas Costa deixou o jogo lesionado e virou dor de cabeça. Ele sentiu dores na coxa esquerda e deu lugar a Alexsander.

Segundo tempo

A etapa final seguiu roteiro semelhante dos 45 minutos iniciais, com muita pressão do Colo Colo. O time chileno continuou empilhando chances, levando perigo e encurralando o Fluminense no seu campo de defesa. Mas se o clube de Santiago não conseguiu marcar, o Tricolor fez questão de punir. Aos 28, após cobrança de escanteio pela direita, Marcelo pegou sobra na entrada da área e chutou de direita. O zagueiro Manoel desviou de cabeça e, dessa forma, tirou qualquer chance de defesa do goleiro Cortés. No fim, o mesmo cenário de antes: mais pressão do Colo Colo, mas com boa marcação tricolor, que segurou o resultado importante.

Sequência

Colo Colo e Fluminense voltam a campo pela Libertadores na próxima semana, pela quinta rodada do torneio. Os chilenos enfrentam o Alianza Lima na quarta-feira, fora de casa, enquanto o Tricolor recebe o Cerro Porteño na quinta-feira.

COLO COLO 0 X 1 FLUMINENSE

Libertadores 2024 – Grupo A – Quarta rodada

Data: 09/05/2024, às 21h (de Brasília)

Local: Estádio Monumental David Arellano, em Santiago (CHL)

COLO COLO: Cortés; Opazo (Bruno Gutiérrez, 44’/2ºT), Saldivia, Falcón e Wiemberg; Pavez, Vicente Pizarro e Palacios; Zavala (Cepeda, 25’/2ºT), Damián Pizarro (Paiva, 25’/2ºT) e Bolados (Banegas, 43’/2ºT). Técnico: Miguel Almirón

FLUMINENSE: Fábio; Marquinhos, Manoel, Felipe Melo (Antônio Carlos, 36’/2ºT) e Marcelo; Martinelli, Lima e Ganso (Guga, 36’/2ºT); Douglas Costa (Alexsander, 38’/1ºT), Arias e Cano. Técnico: Fernando Diniz

Gol: Manoel, 28’/2ºT (0-1)

Árbitro: Wilmar Roldán (COL)

Assistentes: Alexander Guzmán (COL) e Richard Ortiz (COL)

VAR: Leonardo Mosquera (COL)

Cartão Amarelo: Wiemberg, Paiva (COL); Cano, Felipe Melo, Ganso, Fábio, Manoel (FLU)

Cartão Vermelho: –

