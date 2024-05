Neo Química Arena completa 10 anos. Relembre momentos marcantes!

A Neo Química Arena completa nesta sexta-feira (10) uma década de vida. Foi em 10 de maio de 2014 que o Corinthians deixou de vez o Pacaembu, palco de várias histórias e conquistas da equipe, para ter seu próprio estádio em definitivo. E o Jogada10 relembra alguns dados curiosos destes dez anos da casa corintiana.

A primeira partida aconteceu justamente no dia 10 de maio de 2014, mas entre o time profissional do Corinthians contra o time de másters do Timão. Contudo, o primeiro jogo oficial aconteceu oito dias depois, pelo Campeonato Brasileiro. E o Alvinegro não teve boas lembranças. Afinal, o clube do Parque São Jorge encarou o Figueirense e acabou perdendo por 1 a 0, com gol de Giovanni Augusto.

O estádio também fez história ao receber o primeiro jogo da Copa do Mundo de 2014, entre Brasil e Croácia. Com dois gols de Neymar e um de Oscar, a Canarinho venceu por 3 a 1 e começou com o pé direito. A Seleção Brasileira também teria outros jogos marcantes na Neo Química Arena, como as quartas de final dos Jogos Olímpicos de 2016, que culminaria na medalha de ouro ao final da competição para os brasileiros.

Em 2015, o Corinthians conquistou seu primeiro título no estádio. O Timão atropelou o São Paulo por 6 a 1 e ergueu o troféu do Campeonato Brasileiro daquele ano. Além disso, outras taças foram erguidas na Arena, como o Paulistão de 2017 e 2019. O Timão também conquistou o Estadual em 2018, mas o caneco foi levantado no Allianz Parque.

Números da Neo Química Arena

Desde o último jogo contra o Fortaleza, o Timão soma 337 jogos na Arena, com 195 vitórias, 94 empates e 48 derrotas, com 528 gols a favor e 253 contra. Além disso, o jogador que mais atuou dentro do estádio foi o goleiro Cássio, com o total de 289 partidas disputadas. Já o maior artilheiro do estádio é o paraguaio Angel Romero, com 32 tentos.

A Neo Química Arena também foi palco de grandes conquistas no futebol feminino. Por exemplo, em 2023 conquistaram a quádrupla coroa, com as conquistas da Supercopa, Brasileirão, Libertadores e Paulista. Dentro da Neo Química Arena as corintianas conquistaram 4 Campeonatos Brasileiros (2020, 2021, 2022 e 2023), 3 Supercopas do Brasil (2022, 2023 e 2024) e 3 Campeonatos Paulistas (2019, 2021 e 2023).

Já o maior público da história da Arena acabou sendo registrado no ano passado, quando o Corinthians venceu o São Paulo por 2 a 1, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. Naquele dia, 46.517 corintianos foram ao estádio.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Neo Química Arena completa 10 anos. Relembre momentos marcantes! apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.