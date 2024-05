Manchester United x Arsenal: escalações e onde assistir

A reta final da Premier League está entregando o que era prometido: fortes emoções. Neste domingo (12), Manchester United e Arsenal se enfrentam em partida válida pela 37ª rodada, às 12h30 (de Brasília), em Old Trafford. No entanto, os Gunners precisam da vitória fora de casa para retomar a liderança do Campeonato Inglês.

Como chega o Manchester United

Os Red Devils ainda sonham com uma vaga nas próximas competições europeias, mas terão que vencer um dos candidatos ao título para seguir em busca da classificação. No momento, o United é o oitavo colocado com 54 pontos, nove a menos que o Tottenham, em quinto. Mas, o clube de Manchester tem uma partida a menos em relação ao Spurs e ainda tem chances de ultrapassá-los na tabela.

Ao mesmo tempo, o técnico Erik ten Hag enfrenta diversos problemas no elenco. Mason Mount, lesionado, é a baixa de última hora. Assim, o meia se junta a Tyrell Malacia, Willy Kambwala, Victor Lindelof, Raphael Varane, Harry Maguire e Luke Shaw no departamento médico do clube. Além disso, é possível que Casemiro seja utilizado na zaga mais uma vez, apesar da atuação ruim na última rodada.

Porém, a boa notícia para o torcedor do United é que o time também terá reforços importantes. Marcus Rashford, Lisandro Martínez e Bruno Fernandes, recuperados de lesão, voltam a estar à disposição de Erik ten Hag.

Como chega o Arsenal

Por outro lado, o Arsenal chega pressionado após a vitória fora de casa do City sobre o Fulham, que colocou o time na liderança da Premier League. Dessa maneira, os Gunners precisam da vitória neste domingo para retomar a liderança e seguir com chances de título. Isto porque, o Manchester City tem uma partida a menos que o clube londrino e depende apenas de suas forças para mais um título nacional. No momento, o City lidera com 85 pontos, seguido pelo Arsenal, com 83.

Por fim, Jurrien Timber é a única dúvida para o técnico Mikel Arteta para o jogo em Old Trafford.

Manchester United x Arsenal

37ª rodada da Premier League

Data e horário: 12/05/2024, às 12h30 (de Brasília)

Local: Old Trafford, em Manchester (ING)

Manchester United: Onana; Dalot, Casemiro, Evans, Wan-Bissaka; McTominay, Mainoo; Garnacho, Bruno Fernandes, Rashford; Hojlund. Técnico: Erik ten Hag.

Arsenal: Raya; White, Saliba, Gabriel Magalhães, Tomiyasu; Odegaard, Partey, Rice; Saka, Havertz, Trossard. Técnico: Erik ten Hag.

Árbitro: Paul Tierney (ING)

VAR: John Brooks (ING)

Onde assistir: ESPN e Star+

