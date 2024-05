Filipe Machado vive um momento conturbado no Cruzeiro e pode estar vivendo seus últimos momentos no clube. O volante de 28 anos, que não entra em campo há um mês, está com uma proposta na mesa do Ludogorets, da Bulgária. A informação é do portal “No Ataque”.

O Ludogorets demonstrou interesse na contratação de Filipe Machado e formalizou uma proposta em definitivo pelo volante. O jogador, dessa forma, aguarda apenas por uma resposta do clube mineiro para poder embarcar para Bulgária. O futuro do atleta deve ser definido nos próximos dias.

LEIA MAIS: Cruzeiro faz proposta oficial por Cássio, do Corinthians

Futuro de Felipe Machado

O volante tem contrato até dezembro de 2024 e vem treinando normalmente pelo Cruzeiro. No entanto, ele não está sendo muito utilizado por Fernando Seabra. O jogador sequer esteve na relação do técnico no sábado (12/05), diante do Atlético-GO, pelo Brasileirão.

Aliás, Felipe Machado disputou apenas oito jogos pelo Cruzeiro nesta temporada. A última atuação do volante do aconteceu no clássico diante do Atlético-MG, dia 13 de maio, no Mineirão. O jogador atualmente disputa posição com Lucas Romero, Lucas Silva e Cifuentes.

Próximo jogo do Cruzeiro

O Cabuloso vive um bom momento em 2024 e agora joga pela Sul-Americana. Afinal, os jogadores celestes entram em campo na próxima quinta-feira (16/05), diante do Unión La Calera, às 21h (de Brasília), no Mineirão, pela quinta rodada do Grupo B.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Filipe Machado recebe proposta e pode sair do Cruzeiro apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.