Um dos principais nomes do elenco do Atlético, o atacante Hulk comentou a paralisação do Campeonato Brasileiro por causa da tragédia no Rio Grande do Sul. De acordo com o camisa 7, o momento é para pensar nas vidas e nas pessoas que sofrem com os problemas.

“O mais importante hoje são as vidas das pessoas que estão passando por uma situação delicada. Sabemos que não está sendo fácil para todos que estão no Sul neste momento. Eu amo jogar futebol, dou minha vida pelo futebol, mas hoje as vidas e as pessoas são mais importantes. Se for para o bem de todos paralisar, também estou de acordo”, disse o camisa 7 do Galo.

O Atlético, afinal, teve folga no fim de semana. Isso porque o duelo do Galo seria contra o Grêmio, no entanto, diante da situação, o jogo foi adiado. Aliás, a diretoria alvinegra armou um treino aberto e arrecadou R$ 666.090,00, mais 10 toneladas de donativos para as vítimas.

O Atlético, aliás, já está no Uruguai. Nesta terça-feira (14), o Galo enfrenta o Peñarol, pela quinta rodada da Copa Libertadores. O Galo tem 12 pontos conquistados, na liderança do Grupo C. Assim, o time mineiro já está classificado para a próxima fase da competição continental.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook

O post Hulk comenta pausa no Brasileirão: ‘Amo futebol, mas hoje as vidas são mais importantes’ apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.