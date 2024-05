United admite vexame com alagamentos em Old Trafford e dono quer outro estádio

Uma forte chuva que atingiu a cidade de Manchester no último domingo (14) provocou uma cascata de água dentro do Old Trafford na derrota do United para o Arsenal, em partida válida pela Premier League. Nesta segunda-feira (13), o clube afirmou que “sofreu para suportar”. De acordo com informações da ‘BBC’, Jim Ratcliffe, dono do clube e homem mais rico do Reino Unido, disse que a “preferência” é construir um novo estádio para a instituição.

Além disso, após visitas recentes nas estruturas do United, incluindo centro de treinamento e o estádio do clube, Jim Ratcliffe considerou a situação “vergonhosa”.

Em imagens que circulam nas redes sociais, um verdadeiro “rio” se formou por baixo das cadeiras e correu pelas janelas dos camarotes. Além disso, enormes poças se formaram no gramado e nas laterais do campo.

