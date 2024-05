Lorran celebra gol, detalhe parceria com Gerson e explica comemoração

Um dia para guardar na memória. A vitória do Flamengo diante o Corinthians no sábado (11), pelo Brasileirão, teve Lorran, de apenas 17 anos, como o grande responsável pela vitória de 2 a 0. Afinal, foi dele a assistência para o gol de Pedro, o primeiro do rubro-negro, e o gol que sacramentou a vitória. Nesta segunda, ele falou sobre esse momento especial.

“Sai muito feliz de campo por tudo que aconteceu. Pelo gol, pelo belo jogo, fiquei muito feliz. Passa todo o sonho na minha cabeça, de jogar no Maracanã, com essa torcida maravilhosa, fazendo gol ainda, é muito bom”, disse Lorran à “FlaTV”.

Amizade com Gerson e comemoração

Tanto na comemoração do gol, quanto no fim da partida, Lorran comemorou com Gerson. O camisa 19 detalhou que a sua relação com o volante é de “pai e filho”. Além disso, falou sobre a assistência do coringa para o seu gol.

“Relação muito boa, de ‘pai e filho’. Quando eu cheguei no profissional, ele (Gerson) me tratou muito bem. Fui, cheguei, fiquei perto dele, e tá aí o resultado, a gente se entende dentro de campo. Aliás, ele me deu um belo passe para eu fazer o gol. Só precisei ‘quebrar o pé’ no cantinho. A bola veio perfeita”, comentou.

Posteriormente, Lorran explicou a origem de sua comemoração, que se baseia em um personagem.

“Este apelido surgiu na base, no Sub-20. O Rugal, quando ele ganhava os outros, lançava essa comemoração. Assim, eu falei, quando eu fizer um gol, vou comemorar desta forma. Ele é o personagem mais ‘apelão’ do jogo (The King Of Fighters)”, explicou.

