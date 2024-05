Barcelona de olho em substituto para Vitor Roque

O Barcelona já começou o planejamento de elenco para 2024/25. Fora dos planos do técnico Xavi para a próxima temporada, Vitor Roque, de 19 anos, parece estar de saída da Catalunha e a diretoria do Barça já pensa em um nome para substituir o brasileiro. Dessa maneira, o clube trabalha com a possibilidade de negociar com o Manchester United a troca de Vitor Roque por Mason Greenwood, atacante inglês emprestado ao Getafe, da Espanha. Ao mesmo tempo, segundo informações do portal ‘HTIC’, a troca dos jogadores seria do interesse de ambos os clubes.

Além disso, a rádio espanhola ‘Cadena Ser’ afirma que Vitor Roque não vai seguir no Barça e deverá sair em definitivo ou por empréstimo. Recentemente, o empresário do brasileiro reclamou que tem pouca comunicação com o treinador da equipe.

O Barcelona pagou 30 milhões de euros para tirar Vitor Roque do Athletico-PR. Desde que chegou à Catalunha, o brasileiro marcou dois gols em 13 partidas disputadas. Por outro lado, Greenwood vive uma boa fase com a camisa do Getafe e já marcou 10 gols, além de sete assistências, em 33 jogos.

Vitor Roque, do Barcelona, está no radar do Flamengo

A falta de oportunidade de Vitor Roque com a camisa do Barcelona também chamou atenção de um gigante do futebol brasileiro. De acordo com o jornalista Julio Miguel Neto, o Flamengo monitora a situação do atacante.

Inclusive, caso abram negociações com os espanhóis, os dirigentes do Flamengo podem envolver Lorran, revelação rubro-negra que vive bom momento no profissional, em uma possível transação.

