Cacau Cotta se afasta do futebol do Flamengo após racha com Braz

O ano eleitoral, seja na presidência do Flamengo ou no município do Rio de Janeiro, já dá o que falar. Nesta segunda-feira, afinal, Cacau Cotta, diretor de relações externas do Rubro-Negro, anunciou seu afastamento do departamento de futebol do clube.

“Como vocês sabem, eu sou pré-candidato a vereador do município do Rio de Janeiro. E, diante dos últimos acontecimentos, em que fui impedido de exercer corretamente, como sempre fiz, minhas funções como diretor de relações externas, estou me afastando do departamento de futebol. Mas continuarei a defender e trabalhar pelos interesses do Flamengo, acima de qualquer vaidade pessoal”, declarou Cacau Cotta.

O motivo do afastamento é um racha político com Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, com quem já teve relação próxima. Cacau Cotta é pré-candidato a vereador no Rio, o que fez o VP rubro-negro minar seu espaço dentro do clube.

Marcos Braz é vereador desde 2021 e tentará a reeleição neste ano. Temendo perder votos para Cacau Cotta, o vice-presidente de futebol passou a escanteá-lo, como o próprio entendeu. Em reuniões com Ferj e Conmebol, por exemplo, que Cacau era um dos representantes, Braz passou a ser figura presente.

