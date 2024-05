Torcedores do São Paulo relembram passagem de Fernando Diniz

Nesta segunda-feira (13), São Paulo e Fluminense entram em campo pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, em jogo que será realizado no MorumBIS, a partir das 20h (de Brasília). Apesar do gigantismo dos clubes no cenário nacional, o técnico Fernando Diniz, atualmente no Flu, é o grande personagem do confronto.

Apesar da história marcante no Tricolor das Laranjeiras, entre 2019 e 2021, ele dirigiu o São Paulo e teve momentos interessantes. Mesmo com um elenco limitado tecnicamente, ele levou a equipe a ficar perto do título do Brasileiro de 2020.

Na reta final da competição, o São Paulo caiu de rendimento e Fernando Diniz, antes mesmo do término do campeonato, foi demitido pela diretoria.

Carinho por Fernando Diniz

Em contato com a equipe do JOGADA 10, alguns torcedores relembraram o estilo Diniz e esperam que um dia ele volte ao clube.

“Ele trabalhou muito a categoria de base e teve um time mais limitado para trabalhar. Porém, na reta final do campeonato, ele não fechou o time e perdeu o título. Em alguns momentos, ele precisa mudar o estilo de jogo. Mas aceitaria ele no São Paulo outra vez”, afirmou Charles Sousa.

“O que mais marcou foi a pipocada no fim do Brasileirão. A gente tinha tudo para ganhar o título, mas não deu. No futuro, com ele mais maduro, eu aceitaria de volta”, Felipe Veloso.

Luis Zubeldía

Enquanto Fernando Diniz foi assunto para alguns torcedores, Luis Zubeldía também foi tema no bate-papo. O otimismo é grande pelo seu trabalho e o grande sonho é que ele conduza o time ao tetracampeonato da Libertadores da América.

“Eu acredito que ele tem mais chance de realizar um bom trabalho na Libertadores por ser mata-mata. O São Paulo melhorou com a presença dele, tem boas peças e consegue encarar Flamengo e Palmeiras. Acho que dá para sonhar com uma final da Libertadores”, declarou Thiago Henrique.

