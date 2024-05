Nesta segunda-feira (13/5). São Paulo e Fluminense se enfrentam às 20h (de Brasília), no Morumbis, pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os paulistas buscam a primeira vitória como mandante na competição, enquanto do outro os cariocas tentam a primeira como visitante. Para acompamnhar esta partida, a Voz do Esporte programou uma cobertura de primeira, com um pré-jogo a partitr das 18h30 (de Brasília). A bola rola e Christian Rafael está na narração.

A cobertura conta com Rodrigo Seraphim nos comentários e com Will Ferreira nas reportagens. Confira a cobertura deste cllássico com a Voz do Esporte.

