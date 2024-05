Rony desmente insatisfação com Abel Ferreira

O atacante Rony, do Palmeiras, foi um dos assuntos mais comentados nesta segunda (13). De acordo com as informações do jornalista Gustavo Soler, o camisa 10 teria reclamado com os colegas por estar no banco de reservas do Verdão.

Assim que a notícia ganhou evidência, através da rede social, Rony desmentiu a informação e garantiu que nunca reclamou por figurar o time reserva do Palmeiras.

Má fase

Vale citar, que o jogador não atravessa um bom momento no Palmeiras. Apesar de voltar a entrar na equipe nos últimos jogos, as apresentações não empolgam a torcida. Em meio a falta de desempenho nos jogos, as críticas tomam conta da rede social e Rony tem sido alvo frequente de reclamação.

Números

Nesta temporada, Rony participou de 27 jogos, anotou três gols e deu cinco assistências aos companheiros. Além disso, ele participou da campanha que culminou com o título do Campeonato Paulista.

Veja a nota de Rony:

Uma das piores covardias do ser humano é mentir para prejudicar o outro. Pior ainda é ter que dar holofote e gastar energia para desmentir.

Porém, em respeito ao clube, meus companheiros e a verdadeira torcida palmeirense, digo que jamais falei com algum jornalista, muito menos reclamei por jogar ou não.

É óbvio que todos querem estar em campo, mas respeito e sempre vou respeitar as decisões, pois tenho muito orgulho em vestir essa camisa e sou feliz aqui.

Ninguém é obrigado a gostar de mim, mas não criem falsas notícias. Peço apenas que respeitem o quanto lutei para alcançar a admiração da maioria da torcida do Palmeiras. Não serão vocês que vão estragar minha história. Que Deus os abençoe.

