Mbappé eleito melhor jogador do Campeonato Francês 2023/24

A Ligue 1 elegeu, nesta segunda-feira (13), Kylian Mbappé como melhor jogador do Campeonato Francês 2023/24. O craque recebeu o prêmio dias após anunciar que deixará o PSG no fim desta temporada. Dessa maneira, o atacante revelou durante seu discurso que sentirá saudade da liga francesa. O jogador conquistou o prêmio pela quinta vez na carreira e afirmou que deixar a França será “difícil”.

“É difícil, né (a saída da França), muito mais do que parece. É um capítulo da minha vida que será encerrado. A Ligue 1 ainda tem um lugar importante na minha vida. Tentei ser o digno representante deste campeonato. Mas, saio de cabeça erguida”, disse Mbappé.

Desde que chegou ao PSG em 2017, Mbappé só não conquistou o prêmio de melhor jogador da Ligue1 uma vez, quando Neymar levou o troféu em 2017/18.

“Eu nunca teria conseguido sem o Monaco e, claro, o PSG, onde convivi com jogadores excepcionais. Isto porque pessoas do clube, sejam os treinadores, que sempre confiaram em mim, o staff, a equipa médica, todas as pessoas do clube, a direção desportiva e o acionista que confiou em mim, Sua Alteza, o emir (Tamim bin Hamad al-Thanido Catar) que veio atrás de mim aos 18 anos e apostou em mim”, explicou.

E o melhor jogador da temporada da UNFP é… KYLIAN MBAPPÉ pic.twitter.com/cGyV2l1V4Z — Ligue 1 Português (@Ligue1_POR) May 13, 2024

Despedida de Mbappé no Parque dos Príncipes

No último domingo (12), Mbappé fez seu último jogo no Parque dos Príncipes com a camisa do PSG. Após sete anos no clube, o astro se despediu no duelo com o Toulouse, pela 33ª rodada. No entanto, apesar de ter deixado sua marca, o time de Paris acabou sendo derrotado por 3 a 1.

Dessa maneira, nas duas últimas rodadas da Ligue 1, o PSG jogará fora de casa contra Nice (este atrasado) e Metz, quarta-feira (15) e domingo (17), respectivamente. Por fim, no dia 25, a equipe de Mbappé encara o Lyon pela final da Copa da França, em Lille.

“Vou deixar meu país, é uma nova vida como homem. Este trabalho não permite que você expresse tudo o que pensa porque existe uma grande exigência para isso. Hoje, sou só um cara de 25 anos agradecendo. Na Ligue 1, sempre tive a impressão de ser amado e é uma sensação incrível”, concluiu.

