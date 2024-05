Real Madrid x Alavés: escalações e onde assistir

Na ‘ressaca’ do título, o Real Madrid volta a campo pelo Campeonato Espanhol nesta terça-feira (14). O clube merengue recebe o Alavés às 16h30 (de Brasília), no Santiago Bernabéu, apenas para cumprir tabela nesta reta final da La Liga. A partida é válida pela 36ª rodada da competição e os donos da casa devem entrar em campo com uma equipe reserva.

Como chega o Real Madrid

Embora a partida não tenha grande importância para este fim de temporada, a expectativa é que os torcedores compareçam ao Santiago Bernabéu para seguir a comemoração pelo título Espanhol.

Ao mesmo tempo, o técnico Carlo Ancelotti já avisou que dará oportunidade a outros jogadores e deve preservar seus principais jogadores para a final da Champions. Contudo, as baixas confirmadas no time merengue ficam por conta de David Alaba, que está fora da temporada, e Tchouaméni, grande dúvida para o jogo decisivo contra o Borussia Dortmund, em Wembley.

Como chega o Alavés

Por outro lado, o Alavés também não tem muitas pretensões para esta reta final da La Liga e, assim como o Real Madrid, apenas cumpre tabela nas últimas rodadas. No entanto, a equipe vive um grande momento no Campeonato Espanhol e, além de ter arrancado um empate nos acréscimos diante do Girona no último compromisso, o time não perde há quatro jogos na competição.

A boa notícia para o técnico Luis García fica por conta do retorno de Omorodion, que volta após cumprir suspensão. Por fim, Sedlar, Gorosabel e Rubén Duarte, lesionados, seguem como desfalques.

Real Madrid x Alavés

36ª rodada do Campeonato Espanhol

Data e horário: terça-feira (14/05/2024, às 16h30 (de Brasília)

Local: Santiago Bernabéu, em Madri (ESP)

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Rudiger, Nacho, Mendy; Valverde, Camavinga, Kroos; Bellingham; Diaz, Vini Jr. Técnico: Carlo Ancelotti.

Alavés: Sivera; Tenaglia, Abqar, Marin, J Lopez; Benavidez, Guevara; Vicente, Guridi, Simeone; Kike Garcia. Técnico: Luis García.

Árbitro: Pablo González Fuertes (ESP)

VAR: Víctor García Verdura (ESP)

Onde assistir: Star+

