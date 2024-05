Volume de água diminui no Beira-Rio e expõe danos causados pelas enchentes

O volume de água no gramado do Estádio Beira-Rio, do Internacional, diminuiu nesta segunda-feira e expôs as condições atuais após a enchente histórica em Porto Alegre e em todo o estado do Rio Grande do Sul. O alagamento ao redor diminuiu, revelando áreas sem grama e outras com aspecto amarelado. O Centro de Treinamento do clube, entretanto, continua totalmente inundado.

O gramado do Beira-Rio permaneceu alagado por cerca de uma semana. Nos próximos dias, o clube avaliará as condições do campo para obter um prognóstico mais preciso sobre a recuperação do gramado e estimar quanto tempo será necessário para que o estádio esteja apto a receber jogos novamente.

Volume pode voltar a subir

Há, contudo, a preocupação com novos alagamentos no estádio colorado. O nível do Guaíba, que vinha diminuindo lentamente nos últimos dias, voltou a subir com as chuvas, alcançando 4,94 metros no Cais Mauá nesta segunda. Pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul estimam que o nível pode chegar a 5,5 metros nos próximos dias, superando a enchente da semana passada.

Apesar de a água ter recuado no Beira-Rio, o CT Parque Gigante permanece totalmente submerso. O prédio do complexo e os campos de treinamento estão inundados. O Inter aguarda a água baixar para avaliar os danos, mas já admite que muito pouco poderá ser recuperado.

