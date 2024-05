Marquinhos passou maus bocados após a eliminaçlão do Brasil na Copa do Mundo de 2022, no Qatar. Afinal, desperdiçou sua cobrança de pênalti perdido na disputa diante da Croácia.

O zagueiro do PSG, em entrevista à RedeTV, desabafou sobre o episódio. Além disso, contou que recebeu apoio de Neymar.

“Momento muito difícil. No futebol, foi o momento mais difícil pra mim. Sabemos o peso e a responsabilidade que tem uma disputa de pênalti. Tem também uma confiança para você ser escolhido. Tentei fazer da melhor maneira possível. Treinamos bastante, mas acabei errando”, apontou.

“Depois do jogo, não queria ver ninguém. Ele foi ao meu quarto e falou: ‘Não leva isso somente com você, a gente está junto’. Foi uma das primeiras pessoas a conversar comigo. É um grande amigo”, acrescentou.

Ao ser perguntado, aliás, sobre qual o jogador sente mais falta no Paris Saint-Germain, o defensor mencionou primeiramente o nome de Neymar.

“É uma saia justa, mas Ney é meu parceiro demais, era um irmãozão. Fiquei com ele mais tempo também, com o Messi foi menos. Acabei acompanhando mais, sabendo mais do super cara que ele é. Fora o que todos já sabem dentro de campo, quem o conhece é admirador da pessoa também. Com certeza faz falta”, afirmou.

Marquinhos também fez questão de rasgar elogios a Thiago Silva, seu companheiro de posição.

“Era um cara que estava ao meu lado. Quando cheguei, estava com 19 anos e ele com 29, então me ajudou nessa transição, me fazendo crescer. Ver tudo que ele fazia me ajudou demais. Acabou se tornando um amigo extra-campo”, concluiu.

O post Marquinhos conta o que ouviu de Neymar após pênalti que eliminou Brasil apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.