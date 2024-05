Os clubes da Liga Forte União se uniram em prol da paralisação do futebol brasileiro. Na noite desta segunda-feira (13), eles divulgaram uma nota oficial conjunta com o pedido em razão da tragédia climática envolvendo as enchentes no Rio Grande do Sul.

Conforme consta no documento, o bloco defende a interrupção do Campeonato Brasileiro até 31 de maio, data que vai de encontro ao que os clubes gaúchos solicitaram no último fim de semana.

Dos integrantes da Série A, 11 clubes colocaram assinatura na nota. A saber, Athletico-PR, Atlético-GO, Botafogo, Criciúma, Cruzeiro, Cuiabá, Fluminense, Fortaleza, Internacional, Juventude e Vasco. Estes, por sua vez, têm a companhia de Atlético-MG e Grêmio, ambos da Libra, que se posicionaram favoráveis à paralisação. Em contrapartida, a CBF agendou reunião em 27 de maio com os clubes para definir os próximos passos aserem dados no futebol brasileiro. Confira a nota da Liga Forte União “Nesta segunda-feira, todos os clubes da Liga Forte União se posicionaram perante o ofício enviado pela Confederação Brasileira de Futebol. De forma unânime e em bloco, todos são a favor da paralisação imediata do Campeonato Brasileiro até a data de 31 de maio de 2024. A paralisação se faz necessária como medida humanitária, consensual e de justiça de competição”. Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

