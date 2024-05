Luciano detalha briga que resultou em expulsão de Fernando Diniz

O São Paulo derrotou o Fluminense por 2 a 1, nesta segunda-feira (13), no Morumbis, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo, contudo, teve uma grande confusão no fim do primeiro tempo. Como resultado, após discutir com Luciano no final do primeiro tempo, o técnico Fernando Diniz deixou o gramado do Morumbi afirmando que a relação com o atacante “acabou” para ele. Após o jogo, Luciano comentou sobre o incidente:

“O Diniz veio e, do nada, começou a me xingar. Eu pedi para ele parar, mas ele continuou. Depois disse que nossa amizade tinha acabado. Se ele pensa assim, então, para mim também acabou”, disse Luciano ao programa “Boleiragem”, do Sportv.

A discussão começou quando o zagueiro Manoel sentiu dores, jogou a bola para fora e pediu atendimento. Luciano tentou cobrar o lateral rapidamente, o que irritou Diniz, que foi técnico do jogador no no Fluminense e no São Paulo até 2021.

“Eu jamais xingaria ele à beira do campo. Ele precisa entender que não é mais meu treinador. Ele é um líder e não pode agir assim”, completou Luciano. O atacante, que estava pendurado, recebeu um cartão amarelo pela confusão e não jogará contra o Cruzeiro na próxima semana. Diniz foi expulso.

Arboleda acredita em reconciliação de Luciano com Diniz

Na leitura labial, é possível ver Diniz dizendo a Luciano: “Você acabou para mim”. Outra frase do técnico foi: “Vai me expulsar porque mandei tomar no **? Tá todo mundo mandando todo mundo tomar no **, Daronco”.

Autor do gol da vitória do São Paulo, o zagueiro Arboleda pediu que Luciano e Diniz se reconciliassem: “É como uma briga de pai e filho, depois eles se resolvem. Só eles sabem a relação que têm”.

Por fim, Luciano amenizou o discurso e deixou no ar que uma reconciliação, afinal, pode acontecer.

“Cada um está defendendo seu prato, seu pão de cada dia. Quando eu entro em campo, não importa quem é o adversário, sempre vou lutar pelo escudo que defendo. O que acontece no campo, fica no campo. Já tenho 30 anos, passei por muita coisa. Vou para casa ver minha esposa, e tenho certeza que ela vai brigar comigo”, concluiu.

