Zubeldía freia empolgação após nova vitória: ‘Evito superlativos’

O São Paulo venceu o Fluminense por 2 a 1, nesta segunda-feira (13), no MorumBIS, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, confirmando o bom momento vivido com Luis Zubeldía. Desde a chegada do treinador, o Tricolor ainda não sabe o que é perder. Contudo, o argentino fez questão de frear esta empolgação após o embate.

“Acho que o São Paulo está jogando bem, fazendo muitas coisas bem, tem os princípios de jogo bastante claros. Também podemos seguir melhorando. Eu trato de evitar os superlativos. Às vezes eu digo, mas eu evito dizer “muito bom” jogo, “excelente” jogo, “espetacular” jogo. Como dizia Ferguson, quando tinha um treino muito bom, ele sempre usava duas palavras poderosas: bem feito”, disse Zubeldía, que prosseguiu.

“Nada de superlativo. O que eu busco é isso. Que os jogadores façam um bom jogo a partir do que eu digo que são os princípios com e sem bola. Depois, não gosto… creio que sejam o São Paulo, não o time do Zubeldía”, completou.

Zubeldía exaltou, além do resultado, o carinho que ele conseguiu com o elenco em tão pouco tempo. Afinal, o treinador ainda não teve um longo período para treinamentos e vem organizando a equipe, na maioria das vezes, na base da conversa.

“É muito importante estar perto do jogador, que ele se sinta o melhor atendido possível em todos os aspectos. De repente, não precisa ser um profissional de psicologia, mas o meu grupo técnico tem comunicação com os jogadores, o estafe do São Paulo também, e isso é muito importante”, finalizou.

