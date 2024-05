Mourinho pode estar a caminho da Turquia

O técnico José Mourinho pode estar próximo de definir o seu futuro. Há a possibilidade de o português assumir o comando do Fenerbahçe, da Turquia. Para ocorrer um desfecho positivo, o candidato à presidência do clube Aziz Yildirim precisa vencer a eleição. De acordo com o próprio concorrente, ele já teve uma reunião com o “Special One” e já fechou um acordo com o mesmo.

“O Fenerbahçe precisa de ti, tu precisas do Fenerbahçe. Ele aceitou a proposta. Neste momento, estão a decorrer negociações entre amigos e o seu agente. Se ganharmos, vou colocar Mourinho no comando do Fenerbahçe”, detalhou em entrevista ao canal “BeINSports”.

Yildirim é engenheiro civil e é um personagem bastante conhecido nos bastidores do clube. Afinal, ele já esteve na posição de presidente do Fenerbahçe por 20 anos, entre 1998 e 2018. Seu principal objetivo para voltar ao cargo é reconduzir o time ao protagonismo. Afinal, a equipe vive um jejum de dez anos sem vencer o título nacional, por exemplo.

Inclusive, Aziz, apontou que, caso o português venha a ser o treinador do time, ele deixará Mourinho livre para fazer as escolhas de peças para o elenco.

“Vamos contratar jogadores conforme os pedidos de José Mourinho. Ele assistiu ao vivo ao nosso jogo contra o Konyaspor”, complementou.

Ainda não há uma determinação de quando as eleições vão ocorrer, mas a expectativa é que haja uma definição até o fim de maio, segundo a imprensa turca. Aliás, o Fenerbahçe não teria tanta dificuldade de trazê-lo, na teoria, já que Mou está desempregado desde janeiro, quando a Roma o demitiu.

Último trabalho de Mourinho na Roma

Em seu último trabalho na Loba, Mourinho esteve no comando entre 2021 e 2024. Neste período, foram 138 jogos, com 68 vitórias, 30 empates e 40 derrotas. A propósito, ele conquistou a primeira edição da Liga Conferência, na temporada 21/22, também o primeiro título continental do clube.

