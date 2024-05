Antes da chegada de Thiago Silva, Fluminense tem a pior defesa do Brasileirão

O Fluminense anunciou, na última semana, a contratação de um ídolo. Trata-se de Thiago Silva, que assinou contrato até junho de 2026 e chega para ser a grande contratação do clube na temporada. No entanto, antes mesmo da vinda do jogador, a defesa tricolor passa por apuros no Campeonato Brasileiro e é a mais vazada após seis rodadas disputadas.

Obviamente, nem todos os times da competição fizeram os seis jogos, muito em virtude das enchentes que assolam o Rio de Grande Sul. Mesmo assim, os comandados de Fernando Diniz já sofreram doze gols nessas primeiras rodadas e entraram na zona de rebaixamento.

O time, portanto, sofreu gols em todos os jogos disputados até aqui, diante de Bragantino, Bahia, Vasco, Corinthians, Atlético-MG e São Paulo. Apenas no clássico contra o Cruz-Maltino, o Tricolor sofreu menos de dois gols. Além disso, foi somente no duelo com o arquirrival que a equipe carioca saiu na frente e conseguiu segurar a vantagem até o apito final.

Cenário oposto nas Copas

O cenário na Libertadores e na Copa do Brasil é bem diferente. No torneio continental, o Fluminense não sofreu gols nos últimos dois jogos, contra Cerro Porteño e Colo-Colo, ambos longe do Rio de Janeiro. Na Copa do Brasil, o jogo de volta contra o Sampaio Corrêa está marcado para o dia 22, às 19h (de Brasília), também no Rio de Janeiro.

O time lidera, de forma isolada, o Grupo A da competição com oito pontos e pode garantir a vaga nas oitavas na próxima quinta-feira (16), às 19h (de Brasília), diante do time paraguaio, no Maracanã.

A principal contratação da temporada, Thiago Silva, só poderá estrear depois do dia 10 de julho, quando abre a janela de transferência internacional. Desde a saída de Nino, o Flu sofre defensivamente, e a vinda do experiente jogador trará um salto de qualidade ao setor. O sistema defensivo também tem sofrido com atletas lesionados, como Marlon e Thiago Santos.

