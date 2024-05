Palmeiras tem pior início de Brasileirão desde 2017

O Palmeiras não vive uma grande fase no Campeonato Brasileiro. Afinal, com oito pontos somados de 18 possíveis até aqui, o Verdão está apenas na oitava colocação da tabela. Além disso, com os resultados até aqui, a equipe registra o pior início de competição nacional desde 2017.

Na ocasião, com os mesmos seis jogos disputados, o Verdão fez apenas sete pontos e estava na 13ª posição em 2017. Contudo, o Palmeiras terminaria a competição na segunda colocação, atrás apenas do rival Corinthians, que levaria o título naquele ano. Aliás, começar o torneio de pontos corridos rateando traz algumas lembranças boas para a torcida.

Afinal, em 2022, o Palmeiras fez nove pontos nas primeiras seis rodadas e ocupava o nono lugar, mas terminaria com o título naquele ano. Além disso, na temporada passada, o Alviverde conseguiu tirar 14 pontos de vantagem do Botafogo para conquistar o bicampeonato brasileiro.

É verdade que o torcedor não está contente com este início de competição, mas sabe que uma reviravolta ainda pode acontecer na competição. Aliás, viradas heroicas viraram marcas registradas do time de Abel Ferreira.

Contudo, antes de voltar a atenção para o Brasileirão, o Palmeiras tem um compromisso importante na Libertadores. O Verdão encara o Independiente Del Valle, às 21h30, no Allianz Parque, pela quinta rodada da competição continental. Um triunfo pode garantir a equipe de Abel Ferreira na primeira posição do Grupo F.

