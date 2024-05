Dudu Vieira projeta duelo contra o Santos: ‘Uma honra jogar partidas assim’

Ponte Preta e Santos medem força nesta quarta-feira (15), às 21h30, no Moisés Lucarelli, pela quinta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O grande favorito na competição, o Peixe tenta se recuperar na competição após a derrota para o Amazonas, na última partida. Contudo, o meia da Macaca, Dudu Vieira, tem pretensões diferentes para o embate.

Em conversa para o Jogada10, Dudu espera um jogo muito difícil e lembrou que o Santos é o atual vice-campeão Estadual, mesmo jogando a Série B. Contudo, o apoio da torcida em Campinas pode fazer a diferença para a Ponte Preta.

“A expectativa é sempre muito grande. O Santos é uma equipe muito forte que montou um time sólido, não a toa chegou a final do Paulistão. É sempre uma honra jogar partidas assim. Com certeza espero um dos jogos mais difíceis dessa nossa caminhada no torneio mas posso afirmar que estamos a altura desse desafio. Vamos jogar em casa com nossa torcida a favor e por isso temos que entrar para vencer”, disse Dudu Vieira.

Dudu Vieira comenta bom início na Ponte Preta

Recém-chegado na Ponte Preta, o volante já conquistou seu espaço entre os 11 iniciais da Macaca. O atleta jogou quase todos os minutos do time até aqui na Série B. O atleta comentou sobre essa experiência até aqui.

“Adaptação muito boa e rápida. É fácil porque é um grupo muito bom de trabalho. Temos muita confiança de que iremos fazer um grande campeonato. Jogar com essa torcida ao seu favor é diferente. Eles são bem apaixonados, vibram os 90 minutos e isso é um diferencial para conseguirmos fazer uma boa campanha”, falou o jogador.

