O São Paulo pode ter um grande reforço para o duelo contra o Barcelona-EQU, nesta quinta-feira (16), às 21h, pela Copa Libertadores. Afinal, o atacante Lucas Moura está recuperado de uma lesão na coxa esquerda, já treina com os companheiros e está à disposição da comissão técnica. Assim, ele tem tudo para ser relacionado para o embate contra os equatorianos.

“Como torcedor, eu sofro demais. É muito mais fácil estar em campo do que estar aqui do lado de fora. Eu sofro muito a cada jogada, a cada lance. Ainda mais num jogo tenso como foi hoje (contra o Fluminense), que a gente começou perdendo. E ter essa superação para buscar o resultado. Acho que o time está com um espírito de muita luta, está encaixado”, disse Lucas, que prosseguiu.

“O Zubeldía conseguiu trazer um pouco desse clima de muita entrega, superação e mentalidade forte. Tem dado muito certo, e eu estou ansioso do lado de fora para poder fazer parte disso também. Graças a Deus, estou recuperado e treinando com o grupo. A expectativa é de jogar o próximo jogo. Estou ansioso e querendo estar em campo, meu habitat é lá dentro”, completou o atacante, em entrevista após o duelo contra o Fluminense.

Aliás, essa foi a terceira lesão muscular do camisa 7 na mesma coxa desde seu retorno ao clube, em agosto do ano passado. Por já estar classificado para o mata-mata, Lucas deve começar o duelo no banco de reservas. Contudo, ele deve ganhar minutos para ganhar ritmo de jogo.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Lucas deve voltar ao São Paulo contra o Barcelona-EQU apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.