Internacional retorna aos treinamentos por ‘imposição do calendário’

O Internacional retorna aos treinamentos, nesta terça-feira (14). O clube comunicou a decisão na noite da última segunda-feira e afirmou que foi uma definição “forçada” devido a uma exigência do calendário no futebol brasileiro. O CT Parque Gigante e o Beira-Rio ainda sofrem as consequências das inundações devido às enchentes no Rio Grande do Sul. Assim, a volta das atividades ocorre no complexo da universidade PUC do Rio Grande do Sul.

Esta já era a preferência do Inter quando a tragédia no estado começou, mas o clube não sabia do impacto que causaria. O centro de treinamento ainda segue totalmente alagado, já o nível de água em seu estádio teve uma queda. Com isso, passou a ser possível ver o gramado, mas com o aspecto amarelado ao invés de verde. Assim, os danos e a impossibilidade de sua utilização ficaram perceptíveis.

Uma opção para o Colorado seria realizar o treinamento no centro de treinamento Morada dos Quero-Queros, em Alvorada. O espaço serve para uso das categorias de base do clube e foi uma das instalações que menos sofreram prejuízo. Contudo, a preferência ficou pela utilização da estrutura da faculdade. Até porque seus campos cumprem algumas exigências como medidas oficiais. Além disso, a estrutura conta com arquibancadas. Mas a imprensa não poderá acompanhar as atividades.

Veja o comunicado do Internacional

“O Sport Club Internacional comunica que a reapresentação do Departamento de Futebol ocorrerá nesta terça-feira (14/05).

A imposição do atual calendário do futebol sul-americano e brasileiro, que infelizmente não acompanha a situação difícil que estamos todos os gaúchos e gaúchas vivendo, nos força a tomar essa decisão.

Entendemos que, neste primeiro momento, a proximidade com o torcedor é fundamental frente a situação tão impactante e triste na história do Rio Grande do Sul. Com esse olhar, iniciaremos um ciclo de treinamentos no Complexo Esportivo da PUC-RS.

Somos todos sabedores que ainda levaremos um tempo imprevisível para retomar as atividades de forma plena nas nossas instalações no CT Parque Gigante. E por força disso vamos reavaliar o cenário semana a semana.

O Clube do Povo agradece a todos que estão auxiliando os mais necessitados e se entregando ao máximo para a reconstrução de nosso Estado.

Que possamos, enquanto Clube, colaboradores e atletas, continuar na luta e levando uma mensagem de união e resiliência a todos os gaúchos e gaúchas que precisam de energia, apoio e força para seguir em frente.”

Futebol deixa de ser momentaneamente prioridade para os clubes gaúchos

O futebol deixou de ser uma preferência dos clubes gaúchos durante o período das enchentes que assolam o estado. As equipes que disputam a Série A (Inter, Grêmio e Juventude) não têm direito de escolha, já que a CBF adiou seus compromissos no torneio até o dia 27 de maio. Assim, a prioridade passa a ser contribuir e influenciar na ajuda das vítimas, muitas delas funcionárias e torcedores, além da sociedade geral.

Alguns jogadores das equipes da capital auxiliam com sua solidariedade. Alguns exemplos são o goleiro Rochet ao fornecer mantimentos e o volante Thiago Maia, também do Inter, que ajuda no salvamento de pessoas ilhadas em suas residências. Já pelo lado do Grêmio, o goleiro Caíque e o centroavante Diego Costa também contribuem em resgaste de vítimas.

Os jogos da dupla Gre-Nal e do Juventude no Campeonato Brasileiro estão suspensos pela CBF até o dia 27 de maio. Na mesma data haverá um “Conselho Técnico Extraordinários” com os clubes participantes para discutir a possibilidade de uma paralisação geral do campeonato. Os clubes que fazem parte da Liga Forte União mostraram-se favoráveis a tal decisão.

A nível continental, os compromissos do Colorado pela Sul-Americana também precisaram ser adiados. Mesmo assim, a Conmebol já definiu novas datas. Seus embates com o Real Tomayapo, na Bolívia, e Delfín, no Brasil, vão ocorrer nos dia 4 e 8 de junho. No segundo duelo, ainda não há um local certo, pois há uma impossibilidade de utilizar o Beira-Rio .

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook .

O post Internacional retorna aos treinamentos por ‘imposição do calendário’ apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.