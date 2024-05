O Palmeiras não vai poder contar com o volante Aníbal Moreno nos próximos jogos. O argentino sofreu um choque com o adversário e teve um trauma no olho direito, no duelo contra o Liverpool-URU, pela Libertadores, e ficará de 10 a 15 dias afastado. Assim, surge a oportunidade de o Verdão reeditar a dupla de meio-campo que fez sucesso no ano passado: Richard Ríos e Zé Rafael.

No ano passado, Zé Rafael começou a atuar como primeiro volante e colecionou boas atuações. Contudo, seu rendimento cresceu ainda mais quando Abel Ferreira decidiu escalar Richard Ríos como segundo volante. A dupla foi ponto crucial para o Palmeiras conquistar o Campeonato Brasileiro em 2023.

Já em 2024, Aníbal Moreno foi contratado e rapidamente conquistou a condição de titular. Em alguns jogos do Paulistão, Abel testou um time com os três no time, mas foi campeão do estadual com Aníbal Moreno e Zé Rafael nos jogos da final.

Contudo, Zé Rafael acabou ficando fora de algumas partidas por conta de uma lombalgia, fazendo com que Richard Ríos ganhasse mais oportunidades. Mas vale ressaltar que a dupla já havia parado de atuar juntos em 2024. Agora, com a lesão do argentino, os dois terão a chance de engatar uma sequência de jogos e refazer a parceria de sucesso.

Gabriel Menino pode perder espaço no Palmeiras

Abel ainda tem a opção de escalar Gabriel Menino, que começou como titular nas últimas quatro partidas. Contudo, o Cria da Academia não vem fazendo boas atuações e deve voltar ao banco de reservas.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Lesão de Aníbal Moreno abre espaço para dupla reeditar sucesso no Palmeiras apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.