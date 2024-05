Julgado, Barboza está liberado para defender o Botafogo no Brasileiro

O zagueiro Barboza, do Botafogo, está livre de qualquer punição e fica à disposição do técnico Artur Jorge para o Campeonato Brasileiro. O STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) o julgou, nesta terça-feira (14), em razão da expulsão do defensor na derrota do Glorioso para o Cruzeiro por 3 a 2, na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, no Mineirão, no mês passado.

O tribunal decretou castigo de uma partida ao argentino. A pena, entretanto, foi convertida em advertência pela 2ª Comissão Disciplinar do STJD.

O voto divergente, que absolveu Barboza, foi do auditor Washington Rodrigues Oliveira. Ele argumentou, então, que o lance era apenas para cartão amarelo e lembrou que esta foi a decisão de campo, antes de o VAR recomendar revisão para expulsá-lo do embate.

No lance, Barboza, que acabara de entrar, acerta um carrinho no meia-atacante Matheus Pereira, do Cruzeiro. Na ocasião, em entrevista coletiva, o técnico Artur Jorge, do Botafogo, afirmou que conversaria com o hermano em particular e resolveria a questão internamente.

Barboza cumpriu a suspensão automática na partida seguinte, contra o Atlético-GO, na vitória por 1 a 0, no Nilton Santos, pela segunda rodada.

Agora, ele tem, portanto, condições legais de estar entre os relacionados para enfrentar o Corinthians, no próximo sábado (19), em São Paulo, na Arena Neo Química, em Itaquera. O duelo será pela sétima rodada do Nacional.

