Presidente da La Liga ‘entrega’ acerto de Mbappé com o Real

O presidente da La Liga, Javier Tebas, afirmou nesta terça-feira (14) que Kylian Mbappé vai jogar no Real Madrid na próxima temporada. Esse é mais um indício do novo destino do jogador francês, que já anunciou sua saída do PSG.

O dono do Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, não conseguiu convencer o camisa 7 a renovar contrato com o clube. Anteriormente, ele havia alcançado êxito oferecendo cifras robustas para o astro permanecer no Parque dos Príncipes. Por outro lado, o Real Madrid viu o caminho mais livre para sua contratação, ao contrário do que ocorreu nos últimos três anos.

“Mbappé? Será do Real Madrid no próximo ano. Ele é um dos melhores jogadores do mundo, tal como Vinicius e Bellingham”, afirmou Tebas, em entrevista ao ‘Diário Olé’, da Argentina.

Além de falar sobre o acerto entre Mbappé e o clube merengue, o presidente da La Liga ainda revelou o tempo de contrato do jogador. Tebas ainda brincou com a possibilidade de o francês conquistar a Liga dos Campeões, feito que não conseguiu atuando pelo PSG.

“O Real Madrid terá um grande elenco. Ele (Mbappé) vai assinar por cinco anos, logo terá cinco oportunidades de vencer a Champions”.

Real Madrid na final da Champions

Mbappé voltou a se despedir do PSG na última sexta-feira, em um vídeo publicado pelo clube gaulês. Assim, as portas para o acerto com o Real Madrid ficaram ainda mais escancaradas.

Também na última semana, o Real Madrid bateu o Bayern de Munique por 2 a 1 e alcançou mais uma final de Liga dos Campeões, sonho de consumo de Mbappé e PSG. A decisão será no dia 1º de junho, às 16h (de Brasília), no estádio de Wembley, em Londres, na Inglaterra.

