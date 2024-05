Fábio, do Fluminense, pede desculpas após falha: ‘Tentei fazer o simples’

O Fluminense perdeu por 2 a 1 para o São Paulo, nesta segunda-feira (13), no Morumbis, pelo Campeonato Brasileiro. Após abrir o placar, o Tricolor não conseguiu segurar a vantagem e tomou a virada com duas falhas defensivas. Assim, na primeira delas, o goleiro Fábio dominou errado e vacilou, gerando o gol de empate da equipe paulista. Logo depois da partida, o arqueiro pediu desculpas aos torcedores.

“Partida sempre difícil. Sempre são jogos muito disputados. Hoje não seria diferente. A equipe lutou bastante em busca do resultado positivo. Tivemos erros cruciais, um erro meu. Pedir desculpa para o torcedor tricolor. É o que a gente faz dia a dia no treino. Vamos continuar trabalhando para buscar as vitórias. Não jogamos no Maracanã, tivemos muitas lesões. Mas temos confiança total que as coisas vão vir”, disse, antes de completar:

“Fui tentar dominar, fazer o simples. A gente trabalha sempre se cobrando no dia a dia. Dentro do jogo são situações muito rápidas. Temos mais coisas positivas saindo jogando, muitos gols que se inicia no princípio da jogada. São lugares perigosos, mas fazemos isso há mais de dois anos com o Diniz. Infelizmente saiu o gol, poderia ser evitado”, acrescentou.

Por fim, o Fluminense volta a campo na próxima quinta-feira (16), às 19h (de Brasília), contra o Cerro Porteño pela Libertadores, no Maracanã. Com oito pontos, o time pode carimbar a vaga nas oitavas de finais do torneio já nesta rodada.

