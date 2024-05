O Atlético entra em campo, na noite desta terça-feira (14), pela Copa Libertadores. Aliás, com 100% na competição, o Galo quer seguir bem no torneio para garantir a primeira colocação geral. No entanto, o atacante Hulk mira outra situação.

Afinal, o camisa 7 do Galo não marca um gol há oito partidas. Com futebol mais coletivo, Hulk tem sido importante na ocupação de espaços e para puxar a marcação. Além disso, o atleta tem sido mais assistente, entregando gols para os companheiros. Todavia, ele quer voltar a marcar.

Aliás, a cobrança não tem sido dentro de casa, mas, sim, dentro da própria cabeça. O atleta quer voltar a balançar as redes.

“Eu mesmo sem estar marcando, oito jogos já sem marcar gols, eu me cobro bastante, procuro quebrar meu recorde anterior, ano passado foram 30, 31, este ano espero mais, mas o mais importante é ganhar títulos”, disse Hulk.

No entanto, isso não é algo que muda a vida do jogador. Tanto que ele prefere levantar taças do que marcar mais gols.

“Se me perguntarem se eu prefiro ser artilheiro de todas as competições ou ganhar todas, prefiro não fazer gol e ganhar todas, até porque são títulos que nos marcam na história de um clube. Estou feliz, tenho certeza que logo logo voltarei a marcar, balançar as redes, quem sabe já começa a partir de amanhã (terça-feira)”, completou.

Hulk é o vice-artilheiro do Atlético em 2024. Ele tem sete gols, dois a menos que Paulinho. No entanto, é o líder de assistências ao lado de Guilherme Arana, ambos com seis passes para os companheiros marcarem.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Atlético: Hulk revela cobrança inusitada com seca de gols apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.