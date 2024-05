Confira os oito principais jogadores argentinos livres no mercado

Com os jogadores argentinos em alta no mercado, especialmente depois da conquista da Copa do Mundo do Qatar, o site “Bolavip Brasil” foi atrás para descobrir: quais são os nomes mais importantes que estarão sem contrato no meio do ano e que poderão assinar com qualquer outro clube?

No levantamento dos argentinos, aparece, então, desde craque campeão do mundo, passando por jogadores com longa história no futebol latino-americano. Há, também, nomes que estão ou estiveram na mira de Corinthians e Vasco. Todos os argentinos tendo em comum o fato de que quem contratá-los não precisará gastar com a compra de direitos econômicos.

Sálvio

O atacante chegou ao Pumas (MEX) vindo do Boca Juniors em 2022 também como agente livre e hoje tem a possibilidade de sair pelo mesmo caminho. Assim, ele marcou 14 gols em 57 partidas disputadas no futebol mexicano. Tem a disputa da Copa do Mundo de 2018 com a Argentina no currículo.

Izquierdoz

Outro que deixou o Boca Juniors em 2022 para ingressar no Sporting Gijón, atualmente na segunda divisão da Espanha, onde disputou 42 partidas e marcou um gol. Lanús já entrou em contato com ele e o zagueiro de 35 anos deu sinal verde para negociar. A não ser que outro clube atravesse a negociação, ele tende a voltar ao clube onde começou a carreira.

Vázquez

Aos 35 anos, “El Mudo” será dispensado do Cremonese, da Itália, que atualmente disputa a segunda divisão italiana. O meia ítalo-argentino marcou um gol em 26 jogos disputados, bem diferente de seu ótimo desempenho no Parma na temporada 22/23, quando marcou 25 vezes em 72 jogos. Uma curiosidade ao seu respeito é que já defendeu as seleções das duas nacionalidades que possui.

Pereyra

O meia de 33 anos, após a segunda passagem de quatro anos pela Udinese (ITA), estará livre no dia 30 de junho. O River Plate sempre foi um horizonte claro para o jogador e com certeza ele estará no radar do clube para fazer o retorno, mas pode ser que surjam outros interessados. Ele possui duas disputas de Copa América com a seleção da Argentina no currículo e, na passagem mais recente pela Udinese, disputou 201 jogos e marcou 25 gols.

Vietto

Já faz algum tempo que o atacante ganha muito dinheiro nos países árabes. Aos 30 anos e atualmente em Al-Qadisiyah, ele estará livre para negociar com outro clube em junho. Disputou 32 partidas e conseguiu contribuir com 17 gols para seu time. É um jogador que pode buscar um retorno ao futebol europeu, depois de ter atuado na Espanha, na Inglaterra e em Portugal. Ano passado, foi sonho de consumo do Vasco, que pode tentar sua contratação novamente na próxima janela.

Guido Rodríguez

É muito provável que o jogador do Betis (ESP) chegará ao Barcelona (ESP) quando for dispensado do clube de Sevilla, no dia 30 de junho. As partes já acordaram um contrato de dois anos com opção de prorrogação. Uma reviravolta só é possível se alguém fizer um esforço muito grande para contratar o volante de 30 anos, campeão da Copa América e da Copa do Mundo com os argentinos.

Lamela

Depois de 13 anos na Europa, Lamela encerrará o contrato com o Sevilla (ESP) no dia 30 de junho e tudo indica que sairá livre no mercado. O Sevilla entende que é um ciclo completado e o próprio jogador de futebol buscará novas aventuras. O Corinthians aparece no horizonte como um dos clubes que almejam contratar o meia-atacante de 32 anos, embora o jogador aguarde novas propostas.

Di Maria

Principal nome do futebol argentino na última década, atrás apenas de Messi, o atacante deverá ser dispensado do Benfica (POR) em junho deste ano e, apesar de ter tudo acertado para o esperado retorno ao Rosário Central (ARG), ocorreram problemas extra-campo que complicaram a volta. Ninguém sabe o que vai acontecer e pode ser até que o Benfica ofereça mais um ano de contrato ao craque.

