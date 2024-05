Fluminense não terminava rodada no Z-4 do Brasileirão há 162 rodadas

O Fluminense encerrou, de maneira negativa, uma sequência que perdurava 162 rodadas em Campeonatos Brasileiros. Após a derrota por 2 a 1 para o São Paulo, na última segunda-feira (13), a equipe terminou uma jornada de Brasileirão dentro da zona de rebaixamento do torneio.

Isso não acontecia há cinco anos, quando, na edição 2019, o Tricolor carioca encerrou a 33ª rodada no Z-4. Após vitória sobre o CSA (1 a 0), porém, o time das Laranjeiras saiu da zona do perigo e ainda conseguiu, posteriormente, a permanência na elite. O levantamento é do “Espião Estatístico”.

LEIA MAIS: Antes da chegada de Thiago Silva, Fluminense tem a pior defesa do Brasileirão

Ainda de acordo com o estudo, o Fluminense até ocupou o Z-4 no Brasileirão de 2020, mas o calendário estava “bagunçado” devido à paralisação do futebol por conta da pandemia da Covid-19. Dessa forma, quando o número de jogos foi estabelecido, o Flu já não estava no Z-4 do torneio.

Na atual edição, o time vem de apenas uma vitória nas seis primeiras rodadas. Empatou dois jogos e perdeu outros três, configurando o mau início do clube no certame nacional.

Na Libertadores, porém, a situação é o oposto, já que o Flu lidera sua chave, com oito pontos, estando, assim, bem próximo de uma classificação para as oitavas. O Fluminense volta a campo exatamente pela competição continental, na quinta-feira (16), quando recebe, no Maracanã, o Cerro Porteño (PAR), pela quinta rodada.

