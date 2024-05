Qual a posição de Atlético e Cruzeiro sobre a paralisação do Brasileiro?

Os gigantes de Minas Gerais, Atlético e Cruzeiro, se posicionaram sobre a continuidade do Campeonato Brasileiro durante o período crítico da tragédia no Sul. Afinal, no momento é discutir se a competição deve seguir diante dos problemas e da calamidade pública no Rio Grande do Sul.

Inicialmente, o Atlético foi contrário sobre continuidade do Campeonato Brasileiro. O Galo, aliás, teve seu jogo adiado com o Grêmio no fim de semana. No entanto, a agremiação alvinegra fez um treino aberto e doou mais de R$ 600 mil reais as vítimas das chuvas, além de mais de 10 toneladas de alimentos e águas.

Agora o Galo enviou um ofício a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para ratificar apoio para paralisação imediata da Série A.

“O Atlético considera que a paralisação temporária da competição até o dia 31.05.2024 constitui medida necessária à manutenção do caráter isonômico e paritário da competição, além, naturalmente, de refletir o olhar humanitário que deve ser direcionado ao povo gaúcho e aos seus Clubes, em momento em que o luto os acomete”, diz trecho do ofício.

Cruzeiro caminha no mesmo sentido

A Raposa, aliás, também se posicionou. Em comunicado divulgado no site oficial do clube, a Raposa se mostrou favorável pela parada imediata do torneio nacional.

“Nesta segunda-feira, todos os clubes da Liga Forte União se posicionaram perante o ofício enviado pela Confederação Brasileira de Futebol. De forma unânime e em bloco, todos são a favor da paralisação imediata do Campeonato Brasileiro até a data de 31 de maio de 2024. A paralisação se faz necessária como medida humanitária, consensual e de justiça de competição”, postou.

